Hiina kehtestas BBC World Newsile eetrikeelu

BBC World Newsi reportaažid Hiina kohta rikuvad tõsiselt eeskirju, sealjuures nõudmist, et uudised oleksid tõepärased ja tasakaalustatud ning ei kahjusta Hiina riiklikke huve, põhjendati otsust.

"Riiklik filmi-, televisiooni- ja raadioadministratsioon ei luba BBC-l jätkata Hiinas ülekannete tegemist ning ei rahulda selle iga-aastast taotlust ülekannete tegemiseks," lisas administratsioon.

Briti rahvusringhääling BBC teatas Hiina otsuse peale, et ollakse pettunud.

"Me oleme pettunud, et Hiina võimud on otsustanud selle sammu astuda," ütles BBC pressiesindaja. "BBC on maailma kõige usaldatum rahvusvaheline uudistekanal ja kajastab uudiseid üle terve maailma tasakaalustatult, erapooletult ja ilma mõjutusteta."