Reede öö on karge, edasi läheb ilm mahedamaks

Eelolevatel päevadel on oodata kerget lumesadu, suur külm veidi taandub.

Reede öösel lund ei saja, aga pilvisus on muutlik. Põhjakaare tuul puhub sisemaal 1 kuni 6, saartel ja rannikul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur varieerub -8 kraadist saartel -20 kraadini sisemaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja sadu ei ole. Põhjakaare tuul puhub 2 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb veidi, jäädes -8 kuni -17 kraadi vahele.

Ennelõunal püsib taevas veel üsna selge ja sajuta, kuid pärastlõunal pilvisus tiheneb ja kohati sajab lund. Tuul on põhjakaarest 1 kuni 8 meetrit sekundis, õhtul tugevneb saartel põhjatuul. Temperatuur langeb sisemaal -13 kraadini, läänerannikul tõuseb -3 kuni -7 kraadini.

Järgnevatel päevadel temperatuuris väga suuri muutusi ei ole ja taevas on ka endistviisi vahelduvalt pilves. Nädalavahetus tuleb kohatise kerge lumesajuga, kusjuures pühapäeval on sajuvõimalus suurem just Ida-Eestis.