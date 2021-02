Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles ERR-ile, et töödega ollakse Kalevi staadionil lõpusirgel ning juuni keskpaigaks peaks valmima spordimaja, kuhu tulevad pesemis- ja riietusruumid, kontor, treenerite toad, jõusaal, võimlemisstuudiod ja laod.

Kogu renoveerimisetapp peaks lõpule jõudma käesoleva aasta lõpuks ning ehitaja on abilinnapea sõnul öelnud, et töödega ollakse graafikust kuu jagu ees. Belobrovtsevi sõnul tuleb juba suvel mõtlema hakata, kust saada raha järgmiste tööde jaoks.

"Jäävad teatud asjad, mis võiksid olla eraldi tehtud, näiteks statsionaarne valgustus, aga see on eraldi projekt ja selleks on vaja maha istuda ja kokku leppida, kas näiteks riik ja linn teevad koostööd edasi. Aasta teises pooles hakkame teistest töödest rääkima. Ma tean, et spordiselts Kalev kavatseb riigile esitada mõned ettepanekud, mis on seotud riigi eelarvestrateegiaga," lausus Belobrovtsev.

Belobrovtsev kinnitas, et renoveerimine toimub eelkõige tantsupidusid silmas pidades. "Absoluutselt, see on meie eesmärk number üks. Siis tulevad kõik need spordiüritused, treeningvõimalused," ütles abilinnapea.

Kalevi staadioni arhitektuurivõistluse võidutöö järgi peaks tulevikus staadionil olema praeguse tuhatkonna istekoha asemel 15 000.