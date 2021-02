Praeguseks on lõpusirgele jõudnud C-korpuse osa lammutustööd. Lammutatud hoonetiivas oli kunagi traumapunkt ja viimati erinevate osakondade ambulatoorsed vastuvõtud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle asemele ehitatakse korpus, kuhu kolib kõrvakliinik ja tuleb uus operatsiooniplokk, samuti hakatakse seal tegelema naistekliiniku perekeskuse ning näo-lõualuudekirurgia patsientidega.

Koos M-korpuse ehk uue lastekliiniku hoonega läheb ehitusprojekt maksma üle 70 miljoni euro.

Kliinikumi projektijuhi Toomas Kivastiku sõnul ehitustööd haigla patsiente ega ka koroonaosakondi väga ei mõjuta.

"Kahtlemata mingil määral ta mõjutab, sest selle hoone ees oli parkla ja see praegu käigus ei ole. Teatav ebamugavus kindlasti on. Kui me aga räägime haigla igapäevase aktiivtegevuse seisukohalt, siis see konkreetne ehitus seda nii väga oluliselt ei häiri," ütles Kivastik.