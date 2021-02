Talvel on mootorsaan mereäärsetele politseijaoskondadele asendamatu abivahend

Talvel kuulub mereäärsete politseijaoskondade varustusse mootorsaan ja sellega patrullitakse merejääl, et hoida silma peal kaluritel ja olla valmis abistama, kui keegi ohtu satub. Nii Pärnus, Saaremaal kui ka Hiiumaal on kaks mootorsaani ja politseile on need asendamatud abivahendid.

Merejääle patrullima sõidavad Pärnu politseinikud rannapromenaadi lõpust, sest siit läheb ka kalurite ja kalastajate peamine tee. Mootorsaani pluss on veel see, et sellele saab kelgu järele panna ja abivajaja kiirelt kaldale tuua, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiirust võtab politsei saan välja 70-80 kilomeetrit tunnis.

Eelmisel talvel jääd polnud ja mõned aastad varemgi oli jääperiood lühike. Nii võivad inimesed ohutunde kaotada ja seetõttu tuleb turvalisusele pidevalt tähelepanu juhtida. Tänavu on juba kaks õnnetust olnud.

"Ükskord kaks meest kalalt tulles õhtupimedas vajusid läbi jää Audru jõe suudmes. See oli ohtlikum koht, nõrgem jää. Ja teine juhus, kus ATV vajus läbi jää. Oli samuti nõrgema jää koht ja värske lumi peale sadanud. Nad ei märganud seda ja vajusid läbi jää. Õnneks inimesed kõik elus ja tehnika toodi ka järgmise päev välja," kirjeldas Pärnu politseijaoskonna piirivalve välijuht Janek Pinta.

Jääle tuleb minna ettevalmistatuna: kaasas laetud mobiiltelefon, jäänaasklid, kompass, lähedastele tuleb oma minek ja kaldale jõudmise aeg teada anda. Kursis tuleb olla ilmateatega.

"Me iga päev teostame jääpatrulli kas merejääl olles või kalda ääres sõites. Me käime populaarsemates kalastuskohtades, kust kalamehed peale lähevad. Visuaalselt püüame neid seal üle lugeda või siis mootrosaanipatrull käib kohapeal ja annab hinnangu, kui palju seal kalamehi on, kui paks jää on, kus on jääpraod ja muud ohud," rääkis Pinta.

Praeguse karge ilmaga on jääolud head ja ohtu pole karta, aga kui kevade poole jää lagunema hakkab, siis on kaluritel tihti abi vaja. Aastaid patrullis töötanud meestel on juhtumeid, kus hättasattunud kalamehi on tulnud kaldale tuua.

"Nende aastate jooksul on küll olnud paar korda just Valgeranna all, kus oleme saanud saanidega operatiivselt reageerida ja alajahtunud inimesed kaldale tuua," ütles vanempiirivalvur Ervin Hamburg.