Nädalavahetus toob senisest leebema temperatuuri

Laupäeva öösel on pilvisus muutlik ning kohati võib sadada kerget lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 10, saartel kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur võib kohati langeda - 20 ümbrusse, üldiselt jääb -10 ja -16 kraadi vahele, saartel on mõnevõrra soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on taevas mõnel pool selge, samas mitmel pool on ka pilvealust ilma. Küll aga püsib olulise sajuta. Põhja- ja loodetuul puhub 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel kuni 11 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Külmakraade on saartel ja läänerannikul 1 kuni 6, mandril 8 kuni 14 ning Ida-Eestis kohati 18.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib sadada kerget lund. Tuul püsib põhjast ja loodest 3 kuni 8, saartel 5 kuni 11, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Termomeetril on -3 kuni -9, saartel kohati ka 0 kraadi.

Lähipäevadel on nii kohatist lumesadu, päikesepaistet kui ka külmakraade. Kui mõneks päevaks temperatuur leebub, siis teisipäeva õhtul see taas langeb.