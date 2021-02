USA senat peaks langetama Trumpi tagandamisprotsessil otsuse

USA senat peaks laupäeval kuulama ära Donald Trumpi tagandamisprotsessi lõpukõned enne otsuse langetamist selle kohta, kas endine president on süüdi oma toetajate ässitamises Kapitooliumi ründama.

Senat koguneb uuesti kohaliku aja järgi kell 10.00, et arutada ja hääletada selle üle, kas lubada 74-aastase endise vabariiklasest presidendi tagandamisistungil tunnistajate ütlusi.

Ei esindajatekoja demokraatidest süüdistajad ega Trumpi kaitseadvokaadid pole andnud märku soovist tunnistajaid kohale kutsuda.

Juhul, kui otsustatakse tunnistajaid mitte kohale kutsuda, võib see tähendada, et peetakse lõpukõned ning seejärel toimub hääletus endise presidendi süüdi või süütuks mõistmise osas. Kõige varem võib see toimuda juba laupäeva pärastlõunal.

Kummalgi poolel on lõpukõneks ette nähtud kaks tundi.

Demokraatide kontrolli all olev USA esindajatekoda esitas 13. jaanuaril Trumpile süüdistuse pärast seda, kui tema poolehoidjad ründasid 6. jaanuaril Kapitooliumi, et takistada kongressil kinnitamast demokraat Joe Bideni võitu 3. novembri presidendivalimistel.

Kuid 100-liikmelise senatis, mis on võrdselt jagunenud demokraatide ja vabariiklaste vahel, tundub süüdimõistev otsus ebatõenäoline.

Selleks oleks vaja kahekolmandikulist häälteenamust ning praeguste märkide põhjal ei saa demokraadid vabariiklastelt 17 häält, mida süüdimõistvaks otsuseks vaja oleks. Süüdimõistmisel oleks Trumpil igaveseks keelatud töötamine presidendina.

Trumpi kaitsjad väitsid reedel, et endisel presidendil puudub igasugune vastutus oma toetajate kongressi ründamise eest. Trumpi kaitse etteaste kestis vaid kolm tundi.

Sellele järgnes kaks päeva kestev tõendusmaterjalide esitamine demokraatidest süüdistajate poolt, mis seisnes peamiselt videoklippide näitamises Kapitooliumi ründamisest.

Tagandamisprotsessi juhtide sõnul on Trump, kes pole kunagi väljendanud kahetsust rahvahulkade julgustamise eest, niivõrd ohtlik, et teda ei tohiks enam kunagi ametisse tagasi lubada.

Kuigi tundub, et Trump mõistetakse õigeks, võivad isegi mõnede vabariiklaste poolthääled muuta ta presidendi ametiaja märgiliseks ning algatada kodusõja ta oma erakonna sees selle üle, kas järgida tema populistlikku ning suuri erimeelsusi tekitavat visiooni või naasta mõõdukamate väärtushinnangute juurde.