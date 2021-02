Küttepuude tootjad tänavuse talve üle ei kurda

Tänavune külm ja lumerohke talv rõõmustab küttepuude tootjaid, kuna üle mitme talve saab rahulikult metsas tööd teha. See omakorda tähendab, et küttepuude põuda tänavu karta pole.

Toosikannu Metsahaldus on üks paljudest küttepuude tootmisele, müügile ja kojuveole spetsialiseerunud firmadest. Praegu on hea aeg puude langetamiseks ja väljaveoks, kuid halumasin töötab aasta ringi ja lõhutud puud laotakse kohe konteinerisse kuivama. Küttepuude tootjad kinnitavad, et neil pole küll põhjust tänavuse talve üle kurta.

"Küttepuude varumiseks on see päris hea talv. Eelmine talv jäi ju põhimõtteliselt vahele. Ja külma on. Ainuke asi, et see paks lumi mis nüüd maha tuli, on nüüd sula maa peale tulnud. Aga masinaga korra peal liikudes metsas külmub ära kõik," rääkis ettevõtte tegevjuht Margus Kruusimäe.

"Õnneks on inimene ikkagi nii tark, et enamasti varutakse talvepuud, järgmise talve omad, ikkagi juba kevadel. Aga palju on ka neid inimesi, kes ikkagi ärkavad siis kui tuba külmaks läheb. Nendele ka on meil tooted olemas ja ladu on täis," sõnas OÜ Toosikannu Metsahalduse juhatuse liige Leo Kass.

Toosikannu Metsahaldusest kinnitati, et külmast ilmast hoolimata pole nad küttepuude hinda tõstnud, küll aga võib seda mõjutada kojuveo kaugus.

"Meil on omal siin 1700 hektarit maid suures plaanis ja kõik on lähikonnas. Nii et me oleme saanud ikkagi oma raideid planeerida vastavalt ilmastikuoludele. Noh loomulikult, eelmine talv jäi nagu vahele ja korralikult varuda ei saanud. Sel aastal on parem," sõnas Kass.

Küttepuu hind sõltub veidi ka sellest, kuidas müüja ja klient kaubale saavad. Ka ajalehekuulutustes üldjuhul hinda ei märgita, kuid Näiteks Järva Teataja kuulutusterubriigis küsitakse märja lõhutud lepa ruumimeetri eest 35 eurot ja kuiv lepp maksab 47 eurot.

"Ikkagi küsitakse kõige rohkem hall-leppa, see on inimestel kõige rohkem tuntud. Ja see on selline hea pehme puu, ei tee küttekoldele liiga," lisas Kruusimäe.