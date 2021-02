Pühapäev toob endaga lumehood

Kui pühapäeva öösel ja hommikul on tuul tugevam saarte piirkonnas, siis päeval on tunda tuule tugevnemist ka mandril. Ja kui täna võis näiteks Saaremaal kergelt plusspoolel oleva õhutemperatuuri tõttu lumememme teha, siis homseks on üle Eesti miinuskraadid tagasi.

Öö vastu pühapäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund. Lääne-Eestis võib olla jäidet. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8 m/s, Lääne-Eestis 6-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Külma on Lääne-Eestis -1 kuni -7, Ida-Eestis -8 kuni -15 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ning kohati vähese lumega. Loode- ja põhjatuul on idas võrdlemisi nõrk, läänes puhanguline. Külma on -1st kraadist saarte rannal kuni -13 kraadini Ida-Eestis.

Päev on pilves selgimistega. Lumehooge tuleb juurde. Tuul puhub valdavalt põhjast 5-11 m/s, rannikul puhanguti 14-17 m/s. Külma on -2 kuni -8, Kirde-Eestis kuni -10 kraadi.

Uue nädala esmaspäev toob juurde selgemat taevast ning miinuskraade, vähem aga sadu ja tuult: öösel on saartel külma -3 kuni -6. mandril valdavalt -9 kuni -15 ja Kirde-Eestis kuni -18 kraadi. Päeval on läänes külma -5, idas -10 kraadi ümber.

Teisipäeval läheb pilvisemaks ja sajusemaks ning õhk pehmemaks. Nädala keskpaigas hiilib ligi selgem ja kargem õhk, ööl vastu neljapäeva on külma ka alla 20 kraadi.