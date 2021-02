Saaremaa ühendus väikesaartega on talverežiimil

Kõige tavapärasemalt ehk planeeritult käib Saaremaa ja Ruhnu vaheline ühendus lennukiga. See on juba talveks nii ette planeeritud ja seda saab segada ainult mittesobiv lennuilm.

Nii Vilsandiga kui ka Abrukaga käib talvine ühendus nii-öelda juhtumpõhiselt. Vilsandi laev lõpetas liinireisid umbes kuu aega tagasi ja lõppenud nädalal vahetas Vilsandi liinilaeva kapten Harri Hiiuväin ajutiselt kapteniameti mootorsaani juhi koha vastu.

"13. jaanuaril tegin viimase paadisõidu ja nüüd on kolm korda vahepeal saanud kauba ära saata traktoriga üle laidude. Eelmisel nädalal oli veel reisijaid ka, kes tahtsid nädalavahetuseks saarele. Siis traktor viis reedel ja tõi pühapäeval tagasi. Jääl pidid olema sellised märjad kohad sees küll, kus vesi on tulnud peale. Siis on lumi selline pudru ja supp, et ei saa päris täiskiirusel minna," rääkis Hiiuväin.

Ka teisele väikesaarele – Abrukale – pääsemine käib praegu liinilaeva Abro asemel Saartel Liinide töölaeva Pandaga.

"Panda jaoks sel aastal ei ole hullu veel midagi, siiamaani saame hakkama. Hulluks läheb siis, kui jää läheb üle 20 sentimeetri, aga praegu on sellest veel kaugel," lausus Panda kapten Andrus Saat.

Paraku on vaatamata krõbedatele külmakraadidele jää kahe saare vahel kohati nii õhuke, et ei kanna veel inimestki, saanist või autost rääkimata

"Üleeile (reedel – toim.) käisin luurel, et ajaviiteks vaadata, kui paks jää on. Aga pehmemad kohad olid ikkagi 5 sentimeetrit, nii et keerasin otsa tagasi ja läksin linnakoju tagasi," rääkis abrukalane Kaupo Heinlaid.

Aga just paksemat jääd ootavad abrukalased mitmel põhjusel. Üks neist on liikumismugavus, ütles Abruka saarevaht Rein Lember. "Kui ma õues istun auto või saani peale ja sõidan Selverisse või kaubamaja taha parklasse, siis mis saab veel toredam olla," lausus ta.

Teine teema on saareelanikud lausa kahte leeri ajanud. Nimelt loodab osad abrukalasi, et äkki annab jäätunud meri paar aastat tagasi saarele sattunud ilvesele võimaluse suuremalt saarelt või veel kaugemalt armastust otsima minna.

"Meil läks siin paar aastat tagasi õnneks, õnnestus siia ilves meelitada. Ja kuna tegemist on isasloomaga, siis kindlasti nad arvasid, et ehk läheb ilves minema. Aga ma mõtlen, et ehk tuleb emane ka siia ja saavad sugu tegema hakata siin. Et saaks Abruka ilveseid, suuri ja väikeseid müügiks pakkuda," rääkis Rein Lember.