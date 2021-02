Nädala algus toob soojemat talve, nädala teine pool pakast

Kui algava nädala esimesel poolel võib õhutemperatuur tõusta nulli ümber, siis nädala teisel poolel on oodata taas karmimat pakast.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka lund. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 10 kuni 17, Kirde-Eestis pikemate selgimiste korral kuni 20 miinuskraadi, saarte rannikul on külma 3 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeva hommikul võib veel lund sadada Eesti kagunurgas, mujal on sajuvõimalus väike ning pilvkate hõrenemas. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Külma on 10 kuni 17, saarte rannikul kohati viie kraadi ümber.

Päev on muutliku pilvisusega. Õhtupoolikul võib Kirde-Eestis veidi lund sadada. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, pärastlõunal rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8, Ida-Eestis kuni 10 kraadi, saarte läänerannikul tõuseb õhutemperatuur õhtuks +1 kraadini.

Teisipäeval tuleb Eestisse lund juurde, sajupilvede liikumissuund on Virumaalt Liivi lahele. Samuti läheb õhk soojemaks, vaid enne südaööd on Kagu-Eestis külma alla 10 kraadi. Päevane õhutemperatuur jääb -6 kraadist sisemaal +2 kraadini saarte rannikul.

Kolmapäev toob kuivema ja kargema õhu tagasi ning hommikused miinimumid võivad jääda ka päevasteks maksimumideks. Neljapäeva ja reede öö toovad miinuskraade alla 20, kohati võimalik, et ka alla 25, päevad on veidi leebemad, aga ikkagi külmad.