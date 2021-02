Transpordiamet avas Laaksaare–Piirissaare jäätee

Jäätee pikkusega 8,4 km on avatud valgel ajal kell 9–16 Jääteel on konarusi ja 2,8. kilomeetrile on rajatud üle prao jääsild. Kõik jääteele peale- ja mahaminekud tuleb registreerida Mehikoorma kordonis.

Teed hooldab AS Eesti Teed.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist. Jääteede olukorda saab vaadata portaalist Tark Tee.

Jääteel liiklemise kord:

• jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;

• soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

• jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;

• sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;

• keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

• tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

• turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;

• ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

• jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.