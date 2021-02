Andrus Karnau asemel sai Lääne Elu peatoimetoimetajaks Kaire Reiljan

Reiljanile tegi ettepaneku peatoimetaja kohale asuda Lääne Elu omanik Arne Veske.

"Olen seda meelt, et peatoimetajaid tulebki aeg-ajalt vahetada," ütles Lääne Elu omanik Arne Veske maakonnalehe enda uudises.

Senine peatoimetaja Andrus Karnau juhtis väljaannet seitse aastat ja ta ütles, et see on olnud pingeline aeg.

"Olen uhke toimetuse töö üle. Lääne Elu on tugev, huvitav ja mitmekesine ajaleht," ütles Karnau.