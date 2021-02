Reformierakond soovib riigikogu komisjonide koosseise muuta

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev andis üle eelnõud, mille eesmärk on muuta riigikogu komisjonide koosseise nii, et need oleks moodustatud proportsionaalsuse alusel. Varem oli nendes komisjonides üks esindaja igast erakonnast.

Täpsemalt puudutavad muudatused julgeolekuasutuste erikomisjoni, korruptsioonivastast erikomisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni.

"Praegu on erikomisjonides igast erakonnast üks saadik ehk lähtutud on pariteetsuse printsiibist. Teeme ettepaneku, et erikomisjonide koosseisu määramisel lähtutaks proportsionaalsuse printsiibist ehk erakonnad oleksid esindatud sarnases proportsioonis kui riigikogu suures saalis." ütles eelnõu üle andnud Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

"Kindlasti jätkab koalitsioon parlamentaarset tava, et korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontolli erikomisjoni juhtimine on opositsioonierakondade käes. Nende komisjonide esimehed on valitud ja neid me muutma ei lähe," lisas Võrklaev.

Samuti andus Võrklaev sisse otsuse eelnõu Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni kaotamiseks.

"Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjon dubleerib riigikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ning sotsiaal-, sise- haridus- ja välisministeeriumi tööd. Seetõttu pole probleemkomisjoni olemasolu vajalik, mõistlik ega ka majanduslikult otstarbekas, kuna komisjoni töö nõuab lisaks märkimisväärseid lisakulutusi riigieelarvest," põhjendas Võrklaev.

Kui eelnõu leiab toetust, jääksid riigikogus tööle kolm erikomisjoni: julgeolekuasutuste kontrolli komisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon ning üks probleemkomisjon - Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon.