Tokyo Nikkei kerkis 30 aasta kõrgeimale tasemele

Analüütikud valdavalt kahtlevad selles, kas Jaapani majandus on tõepoolest pöördunud kosumise teele ja leiavad, et tõusul on pigem psühholoogilised, mitte selged makromajanduslikud põhjused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

30 aastat tagasi tõusis jaapani börs niinimetatud aktsiamulli varal, praegust tõusu ei osata veel täpselt analüüsida.

1990. aasta 3. augustil tõusis Nikkei üle 30 000 piiri, kuid siis ründas Iraak Kuveiti ning lootus, et saabub pikk rahuperiood, lahtus ja aktsiaturul algas stagnatsiooniperiood.