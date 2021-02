Teisipäev toob kohati soojakraadid, neljapäev jälle karguse

Sel nädalal saab taas pakast tunda, aga esialgu on õhk Eesti kohal veel soojenemas.

Teisipäeva öö on vahelduva pilvisusega. Kirde-Eestis sajab kohati lund. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 14 kraadi, saarte rannikul on kohati sooja 2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul liiguvad lumepilved Kirde-Eesti kohalt aeglaselt edela suunas. Eesti lääneservas on veel pilvi vähe. Läänekaare tuul on puhanguline. Õhutemperatuur on -8 kraadist Kagu-Eestis +2 kraadini saarte läänerannikul.

Päeval liiguvad lumepilved edasi edelasse ning jõuavad õhtul Saaremaale. Läänekaare tuul nõrgeneb ning pöördub pärastlõunal põhjakaarde, õhtul läheb ida- ja kirdetuul Soome lahe ääres uuesti tugevamaks. Õhutemperatuur on -6 kraadist 0 kraadini, saarte rannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Kolmapäeva öösel jagub Lääne- ja Lõuna-Eestisse veel lumepilvi, päeval on ilm sajuta ning hõrenevate pilvedega. Kirdesse ja itta pöörduv tuul on esialgu puhanguline, päeva peale nõrgeneb. Öösel tuleb külma 13 kuni 19, saartel 10 kraadi ümber, päeval 10 kuni 15, saartel kohati 8 kraadi.

Neljapäev on selgem, vaiksem ja kargem: öö toob miinuseid 21 kuni 28, saartele 15 kraadi ringis, päev 13 kuni 18, saartele kohati 10 kraadi ringis.

Reede öö on samuti selge ja karge, päeval jõuab üle mere veidi leebemat õhku.

Laupäeval peaks soojenemine jätkuma ning Lääne-Eestisse tuleb lumelisa.