Kullamaa kool kogus koduta loomadele tordioksjoniga üle 400 euro

Läänemaal asuval Kullamaa keskkoolil on juba kümneaastaseks saanud tordioksjoni traditsioon, kus ühise eesmärgi nimel panevad head ja paremat enampakkumisele õpilased ja õpetajad. Seekord koguti koduta loomade toetuseks üle 400 euro.

Tänavune Kullamaa tordioksjon oli mitmes mõttes eriline - tähistati oksjoni kümnendat sünnipäeva ning ohutuse tagamiseks korraldati oksjon seekord õues. Lõuna ajal olid 16 torti koolimaja ees laua peal rivis, üks uhkem kui teine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tortide alghind oli viis eurot. Kõige kallimalt müüdi 10. klassi poolt oksjonile pandud tort, mille ostis 70 euro eest kooli direktor Kaidi Uueda.

"Kuna see on jäätisetort ja tundus väga maitsev ja kuna see oli viimane tort ja ma ei olnud veel endale torti saanud, siis oli kindel soov," rääkis Uueda.

Ülejäänud tortide hind jäi madalamaks, kuid ostjad leiti kõigile ja lauale midagi ei jäänud.

Kokku teeniti oksjoniga 437 eurot, mis on Kullamaa tordioksjoni ajaloo üks parimaid tulemusi. Koolipere osales oksjonil hea meelega.

"Kuulutasime välja, et meil tordioksjon on tulemas ja andsime võimaluse igaühel teha, kes tahtis. Iga klass tegi ja siis olid ka mõned õpetajad, kes panid tordi välja. Täiesti vabatahtlikult ja kedagi ei sunnitud torti tegema," selgitas Kullamaa keskkooli huvijuht Pirja Laanemets.

Kogutud raha annetatakse koduta loomade heaks.