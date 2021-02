Kell 20 "Suud puhtaks": tülid naabrite vahel

Kõigil meil on naabrid. Veab neil, kelle naabrid on mõistvad ja mõistlikud, kogukondlik elu toimib piirkonnas muretult ning tülide puhul jõutakse kompromissini. Paljudel aga nõnda ei vea ja vägikaikavedu majakaaslase või üleaedsega on igapäevane stress. Kuidas lahendada naabrite vahel lõkkele löönud tülisid ja terrorit, püüab selgitada teisipäevane "Suud puhtaks", mis algab ETV-s kell 20.