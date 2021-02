Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis riik toetanud majandust vähesel määral, sest Eesti majanduse käekäik on olnud parem, kinnitas Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

"Riigipoolse toetuse maht on pigem seal väiksemapoolne, aga selle juures tuleb muidugi ka silmas pidada konteksti, et Eesti majanduse langus eelmisel aastal oli väiksem kui enamikes teises Euroopa riikides. Nii et iseenestest valitsus on erasektorile pannud õla alla seal, kus tarvis," rääkis Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja ametit pidav Kattai.

Samas ütles Kattai, et kui võtta kõige enam kannatanud sektorid, nagu turism, siis on selge, et selles sektoris toimunud majanduslik kahju on oluliselt ulatuslikum kui selleks suunatud riigi abi.

Lähiaeg kujuneb Kattai hinnangul oodatust kehvemaks. "Baltikumis ja Skandinaavias on Eesti näitajad kõige hullemad, nakatumismäär on kõige kõrgem ja kasvab. Samas meie piirangud hetkel on kõige leebemad. Me oleme liikunud tegelikult valel kursil. See, mida võib oodata, on arvatavasti piirangute karmistamine, ettevõtete jaoks tähendab see loomulikult ärikeskonna kehvemaks muutmist," märkis Kattai.