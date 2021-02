Ragn-Sellsi sorteerimiskuuri ja autode põlengu kriminaalasi jõudis kohtusse

Peale selle süüdistatakse Timot kauplusest alkoholi varguses ja välitualeti varguses Tori vallast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimase varastas ta koos tuttavaga, kes on teo üles tunnistanud, kahju hüvitanud ja tema suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud.

Juhutöödest elatuv Timo on varem karistatud varguste ja narkokuriteo eest, viimati möödunud aasta veebruaris.

"Esimesel juhul süüdati angaar, mis hävis täielikult selle põlengu käigus koos seal olnud seadmete ja materjalidega. Teisel korral, mõned päevad hiljem püüti süüdata prügiautosid, osaliselt said need ka kahjustada. Pärast teise süütamise avastamist oli kohtualune sündmuskohal kinni peetud," rääkis lääne ringkonnaprokurör Küllike Kask.

"Meie süüdistatav ennast süüdi tunnistanud ei ole ja on andnud oma seletused, miks ta tol päeval, kui ta kinni peeti, antud piirkonnas viibis. Küll aga väärib märkimist, et tegemist on sellise inimesega, kes ise antud piirkonnas ei elanud. Need kahjusummad on väga suured, see on üle poole miljoni euro. Selles suhtes Ragn-Sells on esitanud tsiviilhagi," lisas Kask.