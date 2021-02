Kokkade koroonaisolatsioon sundis koolidirektori suppi keetma

Direktor Rein Oselini ja mitme tema kolleegi nädal algas enneolematu väljakutsega kuna kõik koka eraiala õpetajad ja õpilased on eneseisolatsioonis, tuli leida lahendus, kuidas ära toita kolme majas tegutseva kooli õpilased ja töötajad.



"Täna tuleb süüa teha 260 lapsele ja umbes 30 täiskasvanule. Ja täna pakume mulgiputru ja kanasuppi," ütles Oselin.

Oselin märkis, et suur väljakutse see tema jaoks ei olegi. "Minu jaoks isiklikult väga ei ole, sellepärast et mina olen eluaeg süüa teinud. Juba Nõukogude armees ma tegin süüa tuhandele sõdurile. Küll aga ma näen, et siin kolleegid pingutavad," lisas ta.

Täiendkoolituse spetsialist Heleri Vallimägi on varasemalt kaks aastat kokana töötanud ja ka Järvamaa kutsehariduskeskuses selle ameti selgeks saanud.



"Tehnika kasutamine tuleb jälle meelde tuletada, et kuidas selle kombiahju kasutamine käib. Ja viie kilo sibula praadimine, see on ka paras väljakutse," sõnas Vallimägi.

Kulujuhi Urve Vene sõnul pidi tema algselt kassas olema. Tema sõnul on direktor Oselin peakokaga üllatavalt tore ja saab väga hästi hakkama.

Rein Oselini sõnul on see osa elust. "Ja elu ei tohi väga tõsiselt võtta. Tegelikult on meil siin köögis lõbus ja me saime eile kiita. Ei ole siin mingit probleemi," sõnas Oselin.



Direktor Rein Oselin ja tema köögitoimkond peab vastu pidama reedeni, siis algab koolivaheaeg ja pärast seda võivad päris kokad töö jälle üle võtta.