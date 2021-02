Pakane tõi rekordilise elektritarbimise

Viimase 15 aasta võimsusrekord sündis 10. veebruari hommikupoolikul, kui tarbimine küündis Elektrilevi võrgus 1447 megavatini tunnis. Koduklientide vaates kasvas nädalane tarbimismaht võrreldes mullusega pea poole võrra, teatas Elektrilevi.

Kui seni oli maksimaalne tarbimine tunni keskmise võimsusena ulatunud Elektrilevi võrgus 1395 MW-ni või selle lähedale, seda nii 2018. ja 2012. aasta veebruaris kui ka 2016. ja 2010. aasta jaanuaris, siis eelmise nädala teisipäevast neljapäevani oli maksimaalne tarbimine koguni seitsmel tunnil üle 1400 MW, tõi Elektrilevi võrguteenuse tootejuht Tõnu Roosve välja erakordse statistika.

"Heameel on tõdeda, et elektrivõrk pidas rekordilisele koormusele igati vastu. Oleme valmis suurematekski külmadeks ja tipuvõimsusteks," kommenteeris võrguettevõtte juhatuse esimees Mihkel Härm.

Vältimaks külma ilmaga kaasnevaid ebameeldivusi inimestele peatas Elektrilevi 21. veebruarini plaanilised tööd. Vajadusel ollakse valmis seda aega pikendama.

Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte eelmise nädala tarbimismahuks kujunes ligi 180 GWh (gigavatt tundi), mis on märkimisväärne mitmest aspektist. Võrreldes 2020. aasta veebruari sama nädalaga kasvas tarbimine ligi 21 protsenti ning kui vaadata eraldi kodukliente, oli nädalases võrdluses tarbimise kasv koguni 49 protsenti.

"Kodukliendi tarbimise kasvu taga on kaks faktorit – koroonaviirus ja väljas valitsevad külmakraadid," põhjendas Tõnu Roosve.

"Koroona on paljud inimesed naelutanud kodukontorisse, kus peab töö tegemiseks olema soe ja valge. See on tõstnud suurel määral koduklientide elektritarbimist. Kui võrrelda temperatuure 2020. aasta veebruari teise nädala üksikute päevadega, on ilmateenistuse andmetel vahed ulatunud kuni 17 kraadini. See tähendab paljudele lisakütmist," tõi Roosve välja peamised tarbimise tõusu asjaolud.

Elektrienergia tarbimine Elektrilevi võrgus on selle aasta kõigi kuue täisnädala lõikes olnud suurem kui mullu samal perioodil. Kasv on olnud nädalate vaates suurusjärgus 8-21 protsenti.