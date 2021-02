2020. aasta lõpus pani Hoolekandeteenused AS Valkla hooldekodu kinnistud enampakkumisele, ostu-müügileping sõlmitakse konkursil edukaima pakkumise teinud erahooldekodude operaatoriga Südamekodud. Hooned antakse üle uuele omanikule hiljemalt juunis.

"Meie eesmärk on ligikaudu 6000m2 suurune Valkla hoonetekompleks rekonstrueerida ning rajada sinna turvaline ja moodne elukeskkond vanemaealistele. Uut elukeskkonda planeerides võtame eeskujuks Põhjamaades juba hästi toimivad lahendused," kommenteeris edasisi plaane Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

"Esimeses etapis lisaks ehitustööde planeerimisele alustame uute töötajate leidmisega - vajame juba käesoleval aastal Valklasse mitukümmend uut töötajat," lisas Kukk.

Südamekodud on eakatekodusid opereeriv ettevõte. Hetkel tegutseb Türi vallas Käru Südamekodu, Seto vallas Värska Südamekodu, Lääneranna vallas Lihula Südamekodu, Saaremaa vallas Saaremaa Südamekodu, Viru-Nigula vallas Kunda Südamekodu ning Kanepi vallas Piigaste Südamekodu. Südamekodudes on praeguseks üle 400 teenuskoha ning ettevõte pakub tööd Eesti eri paigus rohkem kui 170-le inimesele.

Südamekodud OÜ omanikud on läbi valdusfirmade 30 protsendiga Jako Laanemägi, 30 protsendiga Martin Kukk ja 10 protsendiga Rene Ilves. Veel 30 protsenti kuulub läbi Eestis registreeritud valdusfirmade Rain Rosimannusele. Ettevõtte juhatuse liige on Meelis Mälberg ja finantsjuht-pearaamatupidaja Raimo Nebokat, kes mõlemad on Reformierakonna liikmed.