Läti valitsus naaseb kontaktistungeile pärast ministrite vaktsineerimist

Läti peaminister Krisjanis Karinš teatas kolmapäeval, et tavapärased isiklikus kontaktis valitsuse istungid taastatakse, kui kõik ministrid on saanud teise koroonavaktsiini süsti.

Karinši sõnul on ministrite vaktsineerimine ülimalt oluline, et valitsus saaks naasta tavapärase töö juurde.

"Koalitsiooni juhtimine on eemalt järjest keerulisem, sest ka poliitikud on inimesed ning neil on erinevad emotsioonid ja arvamused, mida alati distantsi kaudu ei saa lugeda," ütles Karinš.

Tervishoiuminister Daniels Pavluts teatas kolmapäeval, et ta on olnud kontaktis koroonaviirusega nakatunud inimesega.

Pavluts plaanib ise teha koroonatesti ja minna tulemuse selgumiseni karantiini.

"Mis te oskate öelda, koroonaviirus on kõikjal meie ümber," ütles Pavluts