24. veebruaril toimuv üritus algab kell 19. Tallinna linnavalitsuse avalike ürituste registri järgi liigub rongkäik järgmise marsruudi järgi: Vabaduse väljak - Harju tn - Kullassepa tn - Raekoja plats - Kinga tn - Pikk tn - Margareeta aed - Uus tn – Vana-Viru tn - Viru tn – Vana turg – Suur-Karja tn – Müürivahe tn – Harju tn - Vabaduse väljak

Tõrvikurongkäigu Facebooki ürituse info järgi on korraldajad tänavu massiüritustele kohaldatud piirangute tõttu sunnitud osalejate arvu piirama ning osalemine toimub vaid kutse alusel. Küll aga plaanitakse üritusest teha otseülekanne sotsiaalmeedias.

EKRE esimees Martin Helme ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et sel korral on plaanis osalejate arvu piirata. "Mis puudutab tõrvikurongkäiku, siis teeme teistmoodi kui tavaliselt – kui tavaliselt on seal 10 000 inimest, siis seekord loomulikult piiratud arv inimesi," ütles Helme.

Helle-Moonika Helme lisas, et tõrvikurongkäik toimub värskes õhus, see on terviseameti poolt heaks kiidetud, kaitsevahenditega kaetud ja see on suurel territooriumil, kus saab tagada hajutatuse.

"Kavas on kõned, k.a. Sinise Äratuse ja EKRE esimehelt, rongkäik vanalinnas ning isamaaliste lauludega kontsert," seisis ürituse infos veel.