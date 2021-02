Pensionieelikud võtsid jaanuaris II sambast välja 112 miljonit

Alates selle aasta algusest kehtima hakanud pensionifondi muudatustest on II pensionisambaga liitunud 60-aastastel ja vanematel inimestel võimalik kogutud raha välja võtta. Veebruaris maksti nii välja 112 miljonit eurot.

II pensionisambast raha välja võtta soovinud üle 60-aastane mees ootas pensionisüsteemi muutmist pikkisilmi. Kohe jaanuaris tegi ta avalduse oma raha kättesaamiseks, oodates, et raha laekub kontole septembris. Talle üllatuslikult tuli raha üle sel teisipäeval.

Laekunud summast oli pank kinni pidanud tulumaksu ja kirjeldanud, mis summas. Raha saajat olukord üllatas, kuid asjad toimusid täpselt nii, nagu seadus ette näeb. Nimelt on sellest aastast võimalik viis aastat enne ametlikku pensioniiga kõigil nüüd kogu raha välja võtta. Selleks on vaja teha pensionikeskusele avaldus ja raha kantakse üle järgmisel kuul.

Seejuures, kui teistel II pensionisambast lahkujatele rakendatakse raha välja võttes 20-protsendilist tulumaksu, siis 60-aastastele ja vanematele raha väljavõtjatele vaid 10-protsendilist tulumaksu.

Raha välja võtmine ei peata koheselt sissemakseid II pensionisambasse. Need katkevad kolm korda aastas, ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre. Seega, kui inimene raha välja võtab, siis kogub ta senini pensioni edasi, kui sissemaksed peatuvad.

"Nüüd kirjutan uue avalduse ja saan järgmine kuu järgmise väljamakse. See on nagu ühes Kreisiraadio sketšis, et raha muudkui tuleb ja tuleb ja varsti pole enam kuhugi panna," ütles raha välja võtnud inimene.

Peale sissemaksete peatumist on inimene II samba pensionivõtmes pensionil ja rohkem II sambasse koguda ei saa. See tähendab, et ka tema sissetulekutelt ei võeta sissemaksete katkemisel enam kogumispensioni kahte protsenti brutopalgast.

60-aastaseid ja vanemaid inimesi, kes on uut võimalust kasutanud, on hulganisti. Jaanuaris esitas üle 12 000 inimese avaldus II sambast ühekordse maksena raha kätte saada.

"Ühekordsete väljamaksete kogusumma veebruaris jaanuaris esitatud avalduste alusel on üle 112 miljoni euro," ütles pensionikeskuse juht Kristi Sisa.

See teeb ühe väljamakse suuruseks pisut üle 9300 euro. Tulumaksu lisa laekub sellest riigikassasse 11,2 miljonit eurot.