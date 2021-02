Soovi avaldanud eesliinitöötajad vaktsineeritakse lähinädalate jooksul

Meditsiinitöötajate kõrval on esimese vaktsiinidoosi saanud ka õpetajad, päästjad ja politseinikud ning neljapäeval algab kaitseväe töötajate vaktsineerimine. Sotsiaalministeerium loodab, et kõik soovi avaldanud eesliinitöötajad saavad lähinädalatel vaktsineeritud.

Päästeameti ligi 2100 töötajast on praeguseks vaktsineerimist soovinud 69 protsenti. Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt usub, et see arv veel kasvab. Kahe päeva jooksul on esimese vaktsiinidoosi saanud ligi 360 Päästeameti töötajat. Nii päästjate kui politseinike vaktsineerimisega tegeleb eraettevõte Qvalitas.

"Qvalitas on alustanud vaktsineerimisega eile Tallinnast ja Tartust, nii et me siis kasutame ära kõik selle piirkonna päästjad ja nemad saavad siis esimesena vaktsineerima. Nii et loodame, et lähipäeval jõutakse veel ka Hiiumaale, Võrru ja loodame, et äkki järgmisel nädalal ka Virumaale, Ida-Virumaale," rääkis Anvelt.

Päästjate vaktsineerimine algas kiiremini, sest nende andmed olid Qvalitasel juba varasemalt olemas. Päästeametil on arstikeskusega leping, et töötajad käivad seal töötervishoiuarsti juures. Politsei- ja piirivalveameti töötajate laiem vaktsineerimine algab homme.

PPA peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma sõnul alustatakse neljapäeval suuremahulist vaktsineerimist Tartus, Kärdlas ja Võrus.

Teistes linnades avanevad broneerimisvõimalused järk-järgult. Võimalus vaktsineerimiseks on praegu antud kõikidele PPA töötajatele.

"Kõik PPA töötajad on esitatud Qvalitasse. Tegelikult inimene selle otsuse, kas ta soovib vaktsiini või ei soovi, teeb siis, kui talle päriselt see pakkumine tuleb. Kes selle võimaluse vastu võtab või ei võta, noh see selgub, kui vaktsiinid on tehtud või ei ole tehtud," märkis ta.

Kaitsevägi sai kolmapäeval 1000 AstraZeneca vaktsiinidoosi. Saadud doosidega vaktsineeritakse kohe 1000 inimest ning kaheksa nädala pärast loodetakse saada samale koosseisule ka teine doos. Kolmapäeval jõudnud vaktsiinidoosi saavad töötajad, kellest sõltub kaitseväe igapäevatöö.

"See on siis korrapidamisteenistused, toitlustus ja ka välismissioonid, kuna missioonipiirkonnas on meditsiiniabi väga piiratud. Me teame, et missioonibaasides on covid-19 sees," rääkis kaitseväe peaarst Targo Lusti.

Sotsiaalministeerium loodab, et eesliinitöötajad saavad vaktsineeritud lähinädalatel. "Peab arvestama sellega, et neid regioone on palju ja kokkuvõtvas nimekirjas siseministeeriumi poolt oli ma peast ütlen suurusjärk 9500 inimest, mis oli siis politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, teised erinevad eesliinitöötajad," selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.