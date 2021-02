Neljapäeva öösel taevas selgineb, saartel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel kuni -18, mandril kuni -25 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on enamasti selge, vaid saartel veidi pilvisem, aga ka sajuta. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on saartel kuni -20, mandril kuni -26, Viru- ja Jõgevamaal kuni -28 kraadi.

Päev on laialdaselt selge taevaga, vaid saartel ja läänerannikul on pilvisem ja samuti sajuta. Tuul pöördub lõunakaarde, on mandril nõrk, saartel tugevneb õhtul kuni 8, puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -13 kuni -18, saarte rannikul kuni -8 kraadi.

Reede on samuti jäine ja tugevnev tuul lisab kõledust. Laupäeval tõmbub külm pisut tagasi.

Pühapäevaks toob madalrõhkkond saju ja ilm läheb sulale. Millal täpselt, pole veel teada, sest iga uus prognoos nihutab seda kord varasemaks, kord hiljemaks.

Uuel nädalal käib temperatuur üle ja alla null kraadi ja seda üsna järskude tõusude ja langustega. Liiklejaile on see paras nuhtlus, sest libedusest siis pääsu pole.