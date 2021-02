Põlva haigla juht Margot Bergmann ütles "Terevisioonis", et tegemist on olnud paljuski haiglasisese koldega.

"Meil on väike haigla ja kui liikumist on palju, siis üks nakatunud patsient võib palju kurja kaasa tuua. Ja nii saab viirus haiglasiseselt edasi levida."

Praegu on Põlva haiglas 42 Covid-patsienti, tipphetkel oli neid 49. Covid-haigetele on ette nähtud 50 voodikohta, kogu haigla voodifond on kaks korda suurem.

"Kaks nädalat oleme puhanguga maadelnud ja nüüd on patsiente, kel hakkab isolatsioon lõppema. Tasapisi on hakanud see number langema," sõnas Bergmann.

Haiglajuhi sõnul on nakatunud olnud valdavalt eakamad patsiendid vanuses 70-80 aastat.

"Nad on sisemeditsiini haiged, kel on palju kaasuvaid haiguseid. See on siiski hea, et haigla tingimustes leiame nad kiirelt üles ja saame nii kiiremini ravima hakata. Pigem on nad täna heas üldseisundis."

Kuidas selliseid haiglasiseseid koldeid edaspidi vältida, ütles Bergmann, et kõik taandub isikukaitsevahendite kasutamisele ja reeglitest kinnipidamisele.

"Täna on meil kaks Covid osakonda ja seal on oma personal ning maja peal ringi liikumist olla ei tohi. Ka teistes osakondades, mis on puhtad, ka seal on reegleid karmistatud. Puhketubades ei tohi olla koos kohvi joomisi ja muud sellist."

Haiglajuht lisas, et neid patsiente, kes on n-ö puhastes osakondades, ka neid testitakse praktiliselt üle päeva. Kui positiivne patsient leitakse, siis ta isoleeritakse teistest koheselt.

Põlva haigla meditsiinipersonalist on tänaseks vaktsineeritud ligi 60 protsenti ja vaktsineerida soovijaid tuleb veel juurde.

"Number võiks veel parem olla, aga eks haiglasisene puhang ajas töötajaid hirmule ja sellega tuli vaktsineerimisi juurde," sõnas Margot Bergmann.