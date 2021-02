Kui tavapäraselt on Eestis päevas tehtud vaktsineerimiste arv jäänud 1000 ja 2000 kaitsesüsti ringi, siis kolmapäeval tehti süste koguni kaks korda rohkem ehk 4335 kaitsesüsti.

Terviseameti andmetel tehti kolmapäeva ehk 17. veebruari jooksul 4335 kaitsesüsti. Võrdluseks tehti teisipäeval näiteks 1833 ja esmaspäeval 619 kaitsesüsti.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles kolmapäeval ERR-ile, et selle nädala lõpuks vaktsiinidest sisuliselt laojääki enam pole.

"Selle nädala lõpuks, kui rääkida broneeritud doosidest, jääb terviseameti lattu suurusjärgus 4000 Pfizeri vaktsiini, mis läheb välja esmaspäeva hommikul teise doosi katteks. Jääb sinna umbes paar tuhat Modernat, mis on teise doosi katteks broneeritud. Ja kogu AstraZeneca vaktsiin, mis seni on jõudnud, on broneeritud, kas välja läinud või teel ja nädalavahetusel tuleb uus tarne. Ehk sisuliselt meil ei ole laojääki," selgitas minister vaktsiinidooside laodetaile.

Näiteks saabubki nädalavahetusel plaani järgi 16 800 AstraZeneca vaktsiinidoosi, mis on põhiosas juba uueks nädalaks broneeritud.