EKRE korraldab vabariigi aastapäeva puhul kogunemisi üle Eesti

"Et vältida liiga suurte masside Tallinnasse kokku sõitmist, toimuvad ka erinevates maakonnakeskustes väiksemad tõrvikurongkäigud," ütles EKRE riigikogu fraktsiooni liige Siim Pohlak.

Pohlak rääkis, et väiksemad kogunemised toimuvad näiteks Kuressaares, Pärnus, Haapsalus ja Paides. Samuti on plaanis korraldada erakonna sotsiaalmeedias kõikidest üritustest ülekanded.

Küsimusele, kas avalike kogunemiste korraldamine praeguses koroonaolukorras on vastutustundlik, vastas ta, et kogunemised toimuvad kõiki terviseameti soovitusi ja avalikele kogunemistele kehtestatud piirarve järgides.

"Piirangud on rahvaarvud määranud niivõrd väikseks ja kui me mõtleme ka sellele, et siin toimuvad mitme tuhande inimesega spordiüritused, siis loomulikult on aeg keeruline, aga ühtsustunnet on raskel ajal vaja hoida. Ja me teeme ka hästi ettevaatlikult ja väheste inimestega ning pigem kutsume osalema veebis. Tuleb kuidagi elada selle viirusega. Ja loomulikult tuleb ettevaatlik olla praegu, näitajad on kõrged," rääkis Pohlak.

"Tuletame meelde kehtivaid nõudeid, soovitame kasutada HOIA äppi, kohapeal on võimalik käsi desinfitseerida ja tuleb mõistlikk vahemaad hoida. Kindlasti me kohapeal neid asju inimestele meelde tuletame," lausus Pohlak.

Avalikele üritustele võib välitingimustes koguneda järgmisest nädalast kuni 250 inimest, kuid nad peavad olema hajutatult.

24. veebruaril toimuv üritus algab kell 19. Tallinna linnavalitsuse avalike ürituste registri järgi liigub rongkäik järgmise marsruudi järgi: Vabaduse väljak - Harju tn - Kullassepa tn - Raekoja plats - Kinga tn - Pikk tn - Margareeta aed - Uus tn – Vana-Viru tn - Viru tn – Vana turg – Suur-Karja tn – Müürivahe tn – Harju tn - Vabaduse väljak.

Tallinnas toimuval üritusel on kavas kõned Sinise Äratuse ja EKRE esimehelt, rongkäik vanalinnas ning isamaaliste lauludega kontsert.