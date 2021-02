Muudatuse kohaselt saavad töötajaga kolmandast riigist Eestisse kohe kaasa tulla tema pereliikmed, kui töötaja asub tööle tippspetsialistina, iduettevõttes või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal.

Senise regulatsiooni kohaselt said kolmandast riigist pärit kõrgelt kvalifitseeritud töötaja pereliikmed Eestisse tulla pärast seda, kui algul viisaga või viisavabalt Eestisse tulnud töötaja oli saanud kohapeal töötamiseks tähtajalise elamisloa, mis võimaldas tal kutsuda Eestisse ka oma perekonna liikmed. Korralduses tehtud muudatusega lubatakse nad aga riiki kohe koos tööle asuva välismaalasega.

Korralduse seletuskirja kohaselt ei ole pereliikmete kaasavõtmisel piirangute säilitamine põhjendatud, kuna töötamine tippspetsialistina, iduettevõttes või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal on Eesti majandusele suure lisandväärtusega, vastavad spetsialistid on Eestisse väga oodatud ning perekonnaliikmete kaasakutsumise piirang võib panna nad otsustama, et nad eelistavad elama asuda mõnda teise riiki.

Korraldus jõustub allakirjutamisel.