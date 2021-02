Kuusalu keskkoolis lõpetas esimene madruse kõrvaleriala valinud lend

Madrusediplomi taotlejad Kuusalu keskkoolis on ülekaalukalt naissoost. Eelmise aasta jaanuaris alanud ja nüüd lõppenud kursuse läbisid kõik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks oma koolitajale kuulus komisjoni ka transpordiameti esindaja. Eksamit hindasid õpilased pigem kergeks, küsimusi loogilisteks.

Praktikaga on vastsetel madrustel siiani läinud kehvemini. Osa harjutusi jäid ära viiruse tõttu. Korra käidi ekskursioonil Tallinki laeval. Mõni õpilane sai sõita tuttavate kaatril või jahil.

"Sõlmesid näiteks sain purjeka peal kasutada ja kaatriga sõites mõndasid kaardilugemise teadmisi - kuidas merepõhja lugeda või vaadata," kirjeldas Kärt Kirsimaa.

"Praktikal tahaks kindlasti käia. Ja kindlasti annab see varuvariandi. Kui näiteks avastan, et ülikool ei ole ikkagi minu suund, siis saaks ju merele minna," ütles Joosep Mürk.

Noormeestel on keskkooli lõpetamise järel tarvis teha valikuid, mis elukutse omandamise mõneks ajaks võivad edasi lükata.

"Ma olen praegu 11. klass, pärast 12. võiks tegelikult kaitseväeteenistuses ära käia ja siis praktikale minna," ütles Mürk, kes ei välistanud mereväega liitumist.

Tänavusel madrusekursusel osaleb 29 huvilist. See maksab 1000 eurot õpilase kohta ja selle maksab kinni Kuusalu vald.

"Kui me võtame meie valla eripära, siis Kuusalu vallal on üks pikemaid merepiire, meil on hulk sadamaid. Sellest tuleb ka valla toetus madruseõppele. Õpilastele meeldib - nad ütlevad, et nüüd on laevaga sõitmine hoopis teise maiguga," selgitas Kuusalu keskkooli juht Kristi Tarik.

Veel vägevama maiguga oleks kursus, kui leiduks laevaomanik, kes madrused kodurannast merele viiks ja pika merepiiri ning sadamatega tuttavaks teeks.