Ekspress Grupp suurendas aastaga digitulu ja kasumlikkust

Ekspress Grupi puhaskasum kasvas 2020. aastal 80 protsenti 2,5 miljoni euroni. Kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 2020. aastal kokku 7,0 miljonit eurot, kasvades kolm protsenti võrreldes eelmise aastaga.

Grupi 12 kuu konsolideeritud müügitulu kahanes 2020. aastal varasema aastaga võrreldes kuus protsenti 63,2 miljonile eurole. Käibelangus tulenes peamiselt teise kvartali eriolukorra mõjust ning kogu aasta lõikes trükiteenuste segmendis langenud müügituludest, teatas ettevõte.

Samal ajal jätkas kontsern digitaalsete tulude kasvatamist. Nende osakaal moodustas detsembri lõpus juba 49 protsenti kogukäibest ning 71 protsenti meedia segmendi käibest. Ekspress Gruppi meediaväljaannete digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2020. aastal Balti riikides kokku 73 protsenti ja ulatus detsembri lõpus üle 81 tuhande.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsau märkis, et 2020. aasta oli ettevõtte jaoks digitellimuste kasvu osas murranguline kõigil turgudel. "Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks."

Kuna koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on 2021. aastal on veel teadmata, teeb kontserni juhatus teeb ettepaneku hoida likviidsuspositsioone ning jätta 2020. majandusaasta kasum jaotamata.

AS Ekspress Grupp on meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1600 inimesele.