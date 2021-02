Eesti Raudtee prognoosib tänavu kaubaveo mahuks 12,5 miljonit tonni

Jaanuaris oli kaubaveo maht Eesti Raudtee taristul veidi üle 1,2 miljoni tonni ehk 32 protsenti suurem kui mullu samal kuul.

Eesti Raudtee kommertsjuhi Arthur Raichmanni sõnul peaks sarnane kasv jätkuma ka veebruaris. Ta mainis samas, et kuigi kasv on märgatav, on ka võrdlusbaas madal, sest eelmise aasta algus oli kaubaveos üsna nõrk.

Kaubaveo maht on Raichmanni sõnul kasvanud eeskätt tänu Valgevenest ja Ukrainast pärit transiitkaubale.

Viimase kuue aasta suurim kaubaveo maht oli 2015. aastal, siis liikus Eesti Raudtee taristul 15,1 miljonit tonni kaupa.