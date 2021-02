Kaasik on aastate jooksul töötanud politseis erinevatel ametikohtadel. Vaheri kinnitusel on tal väga head teoreetilised teadmised juhtimisest ning praktilised kogemused nii politseist kui ka TalTechist.

Kaasik ise peab turvalisuse tagamise edu võtmeks koostööd ja seda nii organisatsiooni sees kui ka partneritega.

Siseminister Kristian Jaani (eelmine Põhja prefekt) sõnul on omaette väärtus, et vahepeal teises valdkonnas töötanud politseinik naaseb organisatsiooni, tuues väljastpoolt kaasa uut ja teistmoodi teadmist.

"Olen kindel, et Joosep Kaasik toob nelja-aastase teadusasutuse kogemuse pealt PPA-sse uusi suundi. Tema naasmine näitab, et politsei väärtustab uute kogemuste saamist ning on valmis neid oma organisatsioonis rakendama."

Joosep Kaasik astus politseiteenistusse 1991. aastal ning töötas politseis 26 aastat. Viimase ametikohana PPA-s juhtis ta arendusosakonda. Enne seda töötas ta korrakaitsepolitseiosakonnas ja Lääne prefektuuris ning on käinud ka Euroopa Liidu politseimissioonil Bosnia ja Hertsegoviinas.

Pärast PPA-st lahkumist 2017. aastal asus Joosep Kaasik tööle Tallinna Tehnikaülikoolis administratsioonidirektori ametikohal ning vastutas ülikooli rektoraadi liikmena haldus- ja tugiteenuste taseme tõstmise ja võimekuse arendamise eest.

Joosep Kaasik lõpetas Paikuse politseikooli 1993. aastal ning sisekaitseakadeemia politseikolledži 2001. aastal. Tal on 2005. aastast magistrikraad haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolist, 2017. aastal omandas ta magistrikraadi CEPOLi õppeprogrammis ning lõpetas 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis digimuutuste magistriõppe cum laude.

Joosep Kaasik alustab Põhja prefektina 1. aprillil.