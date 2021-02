Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kinnitas sotsiaalkindlustusameti uueks peadirektoriks Indrek Holsti, kes on varem pikalt tegutsenud kindlustusäris.

Holst hakkab SKA juhina teenima 6300 eurot kuus. Uus peadirektor asub ametisse 1. märtsist, seni jätkab praegu ametis olev peadirektor Egon Veermäe, teatas sotsiaalministeerium.

Indrek Holst on omandanud matemaatika magistrikraadi Tartu Ülikoolis, töötanud Eesti Vabariigi Kindlustusinspektsioonis, Hansapanga Kindlustuse AS aktuaarina ja SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimehena. Alates 2019. aastast on ta puhastustarvete firma Cordeline OÜ omanik ja juhatuse liige.

Holst loodab oma pikaajalise elu- ja pensionikindlustussektori kogemusega tuua SKA-sse värskeid mõtteid ja ideid peamiste eesmärkide saavutamiseks.

Holsti sõnul saab sotsiaalkindlustusamet koos sotsiaalministeeriumiga kui riikliku pensionipoliitika haldajaga võtta rohkem initsiatiivi pensioniteadlikkuse parandamiseks, sealhulgas luua riigina inimese jaoks personaalse ja tervikliku pensionivaate.

Sotsiaalkindlustusametit pea neli ja pool aastat juhtinud Egon Veermäe otsustas eelmise aasta novembris, et soovib edasi liikuda erasektorisse.