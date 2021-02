Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul loodetakse märtsi esimesel nädalal jõuda selleni, et kõigi maakondade perearstid on alustanud kõige vanema riskirühma ehk üle 80-aastaste inimeste vaktsineerimist koroonahaiguse vastu.

Selles sihtrühmas on ligi 80 000 inimest ning praeguseks on vaktsineerimisi tehtud 15 266 inimesele, neist kahe doosi saanuid on üle 3000. Jätkab Janek Salme