Valitsus valmistab praegu vastavat seaduseelnõu ka ette, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koja peadirektori Mait Paltsi sõnul soovib koda muu hulgas, et õigusloome protsessis osalevad huvigrupid, nende liikmed ja rahastamine oleks selgelt välja toodud ja läbipaistvad. Samuti, et oleks üheselt arusaadav, kust mingi ettepanek seadusemuudatuseks pärineb.

"Meie arvates oleks igati loogiline, kui iga seadusemuudatuse või määruse muudatuse juures oleks selgelt välja toodud, kes selle ettepaneku autor on, kust see tulnud on – kas mõnelt huvigrupilt või ministeeriumi ametnikelt maja seest või mõnest direktiivist, mis tuleb üle võtta. Seal me näeme ka üksjagu probleeme, mis võiksid olla paremini lahendatud," rääkis Palts.