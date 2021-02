"Mind ajab vihale see, et ma olin ju valmis. Mul oli hädaabipakk kokku pandud, termotekkide ja muuga, kõik valmis. Tegin söögi valmis, supp pliidile, et oleks soe söök-jook olemas. Olime valmis 15-45 minutiliseks "ajutiseks voolukatkestuseks". Ja siis üks hetk keegi otsustas, et nad hoopis keeravad kõik kinni. Kahe väikese lapsega, mis sa teed?" Nii kirjeldas oma läbielamisi Dallase lähedal Eulessi väikelinnas elav Ragne Smith. Tema majast võeti pühapäeva, 14. veebruari öösel elekter ära ja tagasi tuli see kolme päeva pärast. Külmaga lõhkesid torud ja kadus ka vesi.

Kohe kui elekter ära läks, hakkas toas temperatuur väga kiiresti langema, sest küte sõltub elektrist, mistõttu otsustas pere minna mujale ööbima. "Kahes hotellis, kuhu läksime, elektrit polnud. Esimene kaotas elektri paar minutit pärast seda kui toa kinni panime. Teine siis, kui sisse kõndisime. Lõpuks päästsid meid auto ja abikaasa kontor, sest seal olid elekter ja soojendus olemas," meenutas Smith. Kodus langes neil selle aja peale temperatuur -2 kraadini.

Ragne Smithi sõnul nende perel vedas, sest neil oli neliveoga maastur, mis lubas sügavas lumes liikuda. Vastasel juhul oleks nende olukord olnud palju raskem.

Texase energiakriis algas nädal tagasi haruldaselt külma ilma ja lumetormiga, mis tõi muidu sooja talvega osariiki paksu lumevaiba ja külmutas elektrijaamade seadmed. See viis toodetava elektri hulga järsult väikeseks.

Hakati korraldama nn rolling blackoute ehk ajutisi voolukatkestusi, kus ühes majas või naabruskonnas võeti elekter ära umbes pooleks tunniks, seejärel oli tunniks ajaks elekter tagasi. Siis võeti jälle ära ja nii edasi. Niimoodi plaaniti jagada elektrit vähehaaval kõikidele, kuid lõpuks oli paljudes kohtades elekter ära päevi.

Hämmastama pani Smithide pere see, et elekter oli olemas tühjades kaubanduskeskustes, kontserdimajades ja reklaamtahvlitel.

Dallase ja teiste Texase linnade tuledes siluetid põhjustasid nädala alguses kohalikes palju pahameelt, sest kodudes järgiti ametnike juhiseid ja hoiti elektrit kokku. Sotsiaalmeedias ilmusid kõnekad fotod sellest, kuidas magalarajoonides valitses pilkane pimedus, kuid südalinna tühjad kõrghooned ja reklaamtahvlid olid tuledes. Pärast avalikkuse pahameelt lülitasid ka ärikliendid oma elektri välja.

Haigla elektrivõrk päästis katkestustest

Prioriteetsed olid hädaabiteenuste osutajad nagu haiglad. Dallases elaval Pille Wakefieldil vedaski, sest ta on enda sõnul kas haigla või tuletõrjega samas võrgus ja tal oli kogu aeg elekter olemas. Küll aga oli probleeme vee ja internetiga.

Veeprobleemid olid piirkonniti erisugused ja mõned kestavad siiamaani. Pille sõnul tabas osa elektrikatkestusi veejaamasid.

Lisaks külmus seisev vesi torudes ja lõi need lõhki, mis omakorda tähendas, et hiljem sealt läbi voolav vesi ei olnud kodudesse jõudes enam puhas. Mõnel pool pole siiamaani puhast vett.

"Mõtlesin et võtan kiire duši, aga vesi lõhnas imelikult ja ma ei saanud kuidagi. Ei tea, mis sealt lõhkenud torudest läbi tuleb, arvatakse, et väetist ja ka reovett. Siin öeldakse, et parem oleks vett keeta enne kasutamist veel nädal aega. Selle ajaga vast saavad katkised torud parandatud," rääkis Wakefield. WC jaoks sulatati lund.

Lae all on veetorud, mis läksid katki, soojustus vettis läbi ja lagi sadas alla. Autor/allikas: Erakogu

Toast koliti autodesse sooja

Houstonis elav Helen Jürlau Arnold pidi elektrikatkestusega elama 24 tundi. "See tõesti tundus nagu terve nädal, sest meil ei olnud soojendust sees," ütles ta "Vikerhommikus". Lõpuks said nad gaasiküttel töötava kamina tööle, kuid palju abi sellest polnud, sest maja oli liiga külmaks läinud. "Me olime riiete, mütside ja jopedega toas. Panin ka gaasipliidi tööle, aga midagi see eriti ei teinud, näpuotsad sai soojaks," kirjeldas Arnold.

Tal on koos mehega hulk rendimaju, mida üüritakse lähedalasuva vähihaigla patsientidele, kes üle riigi sinna kokku tulevad. Majades pandi vesi kinni või öeldi rentnikele, et nad jätaksid vee jooksma. Sellest hoolimata külmusid mõnes kohas torud lõhki ja lagi kukkus alla, sest paljudes majades on veetorud pööningul või lae all. "Enamik rentnikke kolis lõpuks autodesse elama, et sooja saada."

Perel oli elektrigeneraator, mis läks kohe mehe ema käsutusse. Seda käidi iga nelja tunni tagant bensiiniga täitmas, kuid siis tekkis uus probleem. "Bensiin oli muidugi igal pool bensiinijaamades otsas või olid pikad järjekorrad," ütles Jürlau Arnold. Tema ämm oli vooluta neli päeva.

Omaette probleem oli suur hulk lund, mille tõttu ei jõudnud kaubaautod poodidesse. "Ma küsisin poes, kus siis banaanid on. Nad ütlesid, et meil on kaheksa suurt autot tulemas, aga me ei tea, millal need jõuavad," kirjeldas ta.

Texase osariigis jääb veebruari keskmine õhutemperatuur 14 ja 24 kraadi vahele, mõningates piirkondades on öösiti temperatuur keskmiselt 0 kraadi ümbruses või paar kraadi alla selle. Lumesadu on pigem haruldane ja sel puhul antakse vaba päev. Autodel pole suverehve ja linnadel sahkasid, mis lume minema lükkaks. "Kuus aastat tagasi oli umbes kolm sentimeetrit, mis sulas peale lõunat ära," meenutas Ragne Smith.

Ehituspoodidest on otsas nii torud kui ka näiteks kipsplaat. Neid tuleb tellida kõrvalosariikidest. Jürlau Arnoldi mees parandab enda ja sõprade torusid käepäraste vahenditega, näiteks autost leitud juppidega.

Hirmuga oodatakse elektriarveid

Veel tekitavad kõneainet elektriarved, mis on suurenenud küttevajaduse tõttu kasvanud mõnel juhul kordades, kuid sõltub palju ka sellest, milline leping on sõlmitud – kas fikseeritud või muutuva hinnaga.

Helen Jürlau Arnold rääkis, et tema väga kardab, millised arved neid ees ootavad, sest peale oma elamise tuleb maksta ka rendimajade arved. Üürilised maksavad elamise eest kindlat hinda, mistõttu elektrihinna tõus tähendab lisakulu omanikele.

Ragne Smith elektrihinna pärast ei muretse, sest kõige hullemal ajal polnud neil niikuinii elektrit. Pille Wakefield märkis, et kuigi tal on kindla hinnaga leping, tuleb tal ikka umbes kolm korda suurem arve. Tavaliselt maksavad nad kuus elektri eest 120-150 dollarit, mis jääb 100 euro kanti.

Pühapäeval oli Houstonis juba 21 kraadi sooja ning päikesepaisteline ilm. Veel esmaspäeval oli -5. "Tunne oli, nagu oleks olnud -14, et kui korraks välja minna, siis meenutas täiega Eestit. Ma pole Eestis 22 aastat elanud ja mul tuli lapsepõlv meelde, kui silmamunad ka ära külmusid," naeris Jürlau Arnold.

Dallases oli pühapäeval natuke jahedam, 15-16 kraadi ümber. "Mul on plätud jalas, pole mingit jälge, et miskit juhtunud oleks," rääkis Smith.

Wakefield märkis, et kuigi ilm on läinud tagasi normaalseks, ei ole kriisi mõjud kadunud. "Minu piirkonnas võtab vee normaliseerumine kindlalt vähemalt nädal kui mitte paar. Ma elan järve-äärses linnas, kus on palju puhkekodusid. Neis keegi talvel ei ela ja pole kedagi, kes katkised torud üles leiaks. Meil linna veevärk sõidab mööda tänavaid ringi ja otsib neid tühje majasid, kus torud katki ja paneb vee kinni. Aga see kõik võtab aega. Vesi kõrgematesse kohtadesse ja jaamast kaugemal olevate majadeni ikka veel ei jõua."

Kõik naised rõhutavad, et sel keerulisel ajal on inimesed olnud üllatavalt kokkuhoidvad ja abivalmid. "Inimesed suuremate autodega, kellel nelivedu, sõidavad ringi ja aitavad inimesi kraavist välja. Aidatakse küttepuudega ja veega, kui vähegi saab. On olnud väikelastega inimesi, kes on pannud kohalikku Facebooki-gruppi üles, et neil on hädasti piima vaja, ja keegi alati aitab. Poode pole röövitud ja pole olnud seda üldist kaost ja kriminaalset käitumist, mida võiks karta. Mina isiklikult andsin ära osa oma küttepuudest. Ja leidsin eile pudeli vett poest. Pakkusin poe parkimisplatsil ühele emale lastega. Tal oli nii hea meel, et sai natuke vett, sest neil ei olnud."