Kolmapäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja tugimaanteedel paiguti kuivad, soolaniisked või soolamärjad. Põhja-Eestis sajab kohati kerget uduvihma, Lääne-Eestis piirab nähtavust udu. Kõrval- ja kruusateedel on jätkuvalt libeduse oht.

Õhtul on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja on udu. Temperatuur on kõikjal plusspoolel, kuid Kirde-Eestis on teetemperatuur öö hakul veel 0 kraadi lähedal ning sealsetel teedel püsib jäiteoht.

Transpordiamet tuletab keeruliste teeolude tõttu sõidukijuhtidele meelde, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus, vaid alati tuleb valida sõidu- ja teeoludele vastav kiirus.

Amet ootab liiklejatelt infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta saab vaadata http://tarktee.ee.