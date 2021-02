Eesti 200 teatas, et kaalub pöörduda kohtusse, kuna EKRE häälekandjas Uutes Uudistes ja nende sotsiaalmeediagruppides on rünnatud Eesti 200 esimehe Kristina Kallase ema ja isa.

Eesti 200 sõnul on Kallase vanemate vastu suunatud rünnak julm ja pretsedenditu. "Pereliikmete laimamise ja isiklike rünnakutega on EKRE ületanud igasuguse piiri ning Eesti 200 kavatseb selle vastu seista kõiki seaduslike võimalusi kasutades kuni kohtusse minekuni välja," teatas erakond.

Eesti 200 juhatuse liikme Lauri Hussari sõnul on EKRE häälekandjas Uutes Uudistes ilmunud lugu, milles Eesti 200 esimehe Kristina Kallase vanemaid seostatakse otseselt interrinde ja kommunistliku parteiga. Hussari sõnul on see laim ja vale.

"Kristina Kallase ema ja isa ei ole kunagi kuulunud komparteisse ja interrindesse. Küll on tema isa olnud Rahvarinde liige, mistõttu peame vajalikuks sellele Eesti Vabariigi sünnipäeval tehtud ebaõiglasele rünnakule viivitamatult reageerida," rõhutas Hussar.

Hussari sõnul tuleb seista inimeste väärikuse ja hea nime ja õigluse eest, et ühiskonna liikmeid tulevikus sääraste ebaõiglaste rünnakute eest kaitsta.