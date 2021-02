Saaremaa kaubamajas olid kõik müüjad tööl rahvariietes. Müüjatele endile esmakordne aktsioon meeldis ja loodavad, et see võiks muutuda ehk vabariigi aastapäeval ülesaareliseks traditsiooniks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See oleks väga tore traditsioon, kui see tänasest alguse saaks," ütles kaubamaja müüja Signe.

"Ma olen nende riietega tantsinud üle 30 aasta, nii et nad ongi nagu minu tööriided ja hästi palju komplimente saab täna," rääkis Signe.

Maris ütles, et rahvariided on väga soojad, aga samas ka praktilised. "Vanasti on ka mõeldud selle peale, kuhu panna mobiiltelefon, väga praktiline. Ja muidugi, nad on ikka väga ilusad," lisas ta.

"Ma vaatasin, et väga ilusad müüjad on siin poes, väga kaunis. Ma ei julgenud küsida veel, et kust nad kõik need riided said," rääkis kaubamaja külastanud Karin.

"Väga meeldiv oli, võiks tihedamini olla selliseid isevärki üllatusi," ütles Kristjan.