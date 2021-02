Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva tähistamine algas Narva linnuses riigilipu heiskamise tseremooniaga juba kell 7.18. Narvas tõuseb päike kõige varem, seepärast saavad Narva elanikud Eestit sünnipäeva puhul esimesena tervitada.

Tallinnas algas vabariigi aastapäeva tähistamine kell 7.30 Toopeal Kuberneri aias. Lipuheiskamise tseremoonial osales piirangute tõttu tavapärasest vähem inimesi. Kohal olid akadeemiliste ühenduste ja isamaaliste noorteorganisatsioonide liputoimkonnad.

Kella 10 paiku asetasid president Kersti Kaljulaid, peaminister Kaja Kallas ja riigikogu esimees Henn Põlluaas pärjad Vabadussõja võidusamba juurde.

Vabariigi aastapäeva tähistamiseks koguneti ka Tallinnas Jüriöö pargis, kus asetati pärjad Eesti Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde. Westholmi gümnaasiumi õpilased lugesid ette ka iseseisvusmanifesti. Traditsiooni kohaselt süüdati pargis ka vabaduselõke.

Tartus tõusis päike erinevalt varasemast pidulikust lipuheiskamisest hoopis ajaloolise toomkiriku tühjadest varemetest kostva kellamängu saatel. Alates 24. veebruarist hakkab Toomemäel kirikukellade heliinstallatsioon kajama iga päev päikesetõusu ja -loojangu ajal. Tavapärast lipu austamise üritust Tähetorni juures sel aastal ei toimunud. Ära ei jäänud siiski traditsiooniline mälestustseremoonia ja pärgade asetamine vabadussamba Kalevipoeg juures, mida korraldab Kaitseliidu Tartu malev.

Saaremaal tuli sadakond inimest hommikul Vabadussõjas langenud saarlastele püstitatud ausamba juurde pärgadepaneku tseremooniale. Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas oma sõnavõtus, et kuigi riigi sünnipäeva me saame tähistada üks kord aastas, on Eesti riik kaitstud iga päev.