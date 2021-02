Kolmapäeva ennelõunal Inglismaal Lakenheathi õhuväebaasis filmitud kaadritest on näha, kuidas Ameerika Ühendriikide F-15 hävitajad õhkutõusuks ettevalmistusi tegid. Seejärel asusid nad Eesti õhuruumi poole teele. Samamoodi ootasid õhkutõusu Ämaris paiknevad Saksamaa Eurofighter Typhoonid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ämarist tõusis õhku ka eestlaste endi transpordilennuk M-28.

Õhujõudude pidupäevaetteastet segas aga juba hommikust saadik üsna udune ja sompus ilm. Tallinna raadiomaja katusel sai lihtsalt nautida üle lendavate hävituslennukite mootorimürinat, kuid "Aktuaalse kaamera" kaadrisse neid püüda ei õnnestunud. Ilm oligi sedavõrd niru, et näiteks Leedus baseeruvad itaallased õhku ei tõusnudki.

Ühendriikide ja Saksamaa hävitajad siiski oma ülelennud tegid ja end paremini positsioneerinud pealtvaatajatel õnnestus Tallinnast üle lennanud hävitajaid ka läbi mobiilikaamera filmida.

Eesti õhuväe 1. eskadrilli ülem Kalev Piirisild ütles, et keerulistes oludes lendamine vajab oskusi.

"Täna lendavad kaptenitena kõige kogenumad piloodid, just arvestades seda, et on väga rasked ilmastikutingimused ehk siis madal pilvisus ja kehv nähtavus," selgitas ta.

Saksa õhuturbeüksuse ülem kolonelleitnant Stefan Auer märkis samuti, et ilm mõjutab lende. Ent teisalt oli tänane päev võrreldes tavalise lennuga siiski sedavõrd eriline, et pilootide vahel oli isegi väike võistlus, kes saab lennata.

"Tänane lend on väga palju erinev. Meie jaoks on see väga eriline. On au osaleda sellel lennul ja toetada teie iseseisvust," sõnas Auer.