Neljapäev on enamasti pilvine, päikest võib näha Saaremaal, kus on ka ligi 10 kraadi sooja.

Neljapäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Ida-Eestis on kohati jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 ja +5 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega, kohati vähese vihmaga ja eelkõige mandril mitmel pool udune. Edela- ja läänetuul on puhanguline, sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal udu püsib, pärastlõunal peaks nähtavus paranema. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +3 kuni +8 kraadini, saartel võib tulla sooja kuni 10 kraadi.

Edasi läheb õhumass Eesti kohal jälle külmemaks. Reedel jagub mitmele poole vihma-, sekka ka lörtsipilvi, laupäeva päev tuleb paljudes kohtades päikesega. Pühapäev toob igasugust sadu ning keerulisi teeolusid. Esmaspäeva hommikut tervitab märtsipäike, päeva jooksul kogunevad pilved ja võivad ka veidi sadu anda.