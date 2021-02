Optimistlikud meeleolud on küll vaevumärgatavad, kuid see on esimene kord pärast oktoobrit, kui vastav indeks näitab tõususuundumust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Analüütikud ennustasid, et aktsiaturge mõjutav indeks on -14,3, kuid uuring andis tulemuseks -12,9.

Saksa jaemüügiassotsiatsioon andis teada, et üle poole kauplustest, mille tegevust on mõjutanud liikumispiirangud, on pankrotti minemas, kui riik ei paku täiendavat abi. Olukord on raskem suurlinnade südames, ääremaadel läheb kaubandusel pisut paremini.

Detsembrist kehtivad reeglid on lubanud lahti hoida vaid esmatarbekaupade kauplusi.