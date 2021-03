Kella 17.50 paiku sai häirekeskus teate, et Võhma linnas Kalevi tänaval kortermaja trepikojas on kaks vigastatud last vanuses 8 ja 10 eluaastat, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Fred Püss.

Lapsed avastas naine, kes kutsus kiirabi ja osutas neile esmaabi. Mõlemad lapsed said tõsisemaid vigastusi ja kiirabi viis nad haiglasse. Laste elud ohus ei ole.

Sündmusele reageerinud politseipatrull tegi kindlaks ja pidas kinni kuriteos kahtlustatava, kelleks osutus 37-aastane naine.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk sõnas, et kõik täpsemad üksikasjad selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

"Praeguseks on meil siis selge, et kaks naabermaja väikest poissi, kaheksane ja kümneaastane, tulid siia trepikotta oma mängukaaslast, oma eakaaslast tüdrukut õue kutsuma ja teel viiendalt korruselt alla praeguseks veel teadmata põhjusel esimesel korrusel elav 37-aastane naisterahvas ründas noaga kahte poissi. Ta on praeguseks politsei poolt kinni peetud, vahetult pärast selle teo sooritamist siitsamast maja tagant oma korteri rõdu alt," ütles Virk ERR-ile.

"Raske on mõista nii rasket vägivalda. Iseäranis, kui selles kannatavad kaitsetud lapsed. Veel on vara öelda, mis ajendab üht täiskasvanud naist sellisele teole, ent käimasolevas kriminaalmenetluses võib sellele ehk anda olulist selgust kohtupsühhiaatriline ekspertiis," sõnas operatiivjuht.