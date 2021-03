Paaril eeloleval päeval on ilm Eestis veel kevadine, kuid seejärel läheb jälle külmemaks.

Teisipäeva öö on muutliku pilvisusega. Pärast keskööd sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, ida pool sekka ka lund. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teepinnad jäätuvad mitmel pool ja on libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on valdavas Eestis selge, mandri lõunaosas pilvisem ning kohati võib vihma ja lörtsi sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Teed on veel libedad.

Päev on hommikuse saju lahkudes päikesepaisteline. Puhub loodetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +7 kraadini.

Kolmapäeval püsib Eesti kohal kevadine soe, õhtu poole lähenevad põhja poolt vihma-, sekka lörtsipilved. Selge öö on sisealadel miinuskraadides, läänerannikul on õhutemperatuur 0 kraadi ümber, päev toob sooja keskmiselt 5 kraadi.

Neljapäeva öösel ilm külmeneb: õhutemperatuur on esialgu 0 kraadi ümber ning sajab vihma ja lörtsi, pärast keskööd tuleb ka lund. Hommikul taandub tihedam sadu lõunasse ning päeval on lumehooge kohati, õhus valitsevad miinuskraadid ja püsivad ka päeval.

Reedel läheb õhk kargemaks, laupäeva päev lisab lund ja maa saab mitmel pool uue valge katte. Lääne-Eestisse jõuab pehmem õhk ning sajab peamiselt lörtsi.