Ilmselt on paljudel belglastel veel hästi meeles oktoober, sest see oli viimane kuu, mil siin restoranis või baaris käia sai. Need tegevused on kohalikele otsekui inimõigus ning nendest ilma jäämine oli väiksemat sorti tragöödia. Belgia läks riigi täieliku sulgemise teed oktoobri lõpupäevil, mil nakatumisnäitaja oli 2150, sama number Eestis tol ajal oli 68 ligidal.

Sellest ajast alates ongi Belgia ühiskonnaelu sisuliselt pausil olnud. Tulemuseks see, et täna on Belgias nakatumisnäitaja 300 lähedal ning Eestis tõusis eile esimest korda üle 1000. Siinkohal tuleb arvestada, et Belgia rahvastikutihedus on Eesti omast pea 13 korda suurem.

Ühiskond on sellisesse riigi sulgemise suhtunud pigem mõistvalt, sest valitsus ütles algusest peale välja konkreetsed arvud, mille juures ühiskond taas avatakse. Täna ollakse neist veel kolm korda üle ning ei ole paista, et lähiajal sinna ka jõutaks.

Samas on ajapikku tehtud väikseid mööndusi erinevatele äridele. Detsembris lubati toidupoodide kõrval avada ka teised poed ning kaks nädalat tagasi võisid taas tegutsema hakata juuksurid. Alates esmaspäevast, 1. märtsist anti luba ka tätoveerimissalongidele.

Tatoo-kunstniku Angelo sõnul on neil ukse taga pikk järjekord: "Inimesed on oodanud seda kaua. Saime päringuid isegi siis, kui riik oli täiesti lukus. Pidime klientidele ütlema, et nad peavad ootama, et asjad paraneksid. Meil on ootejärjekord, mis aina kasvab. Järgmine kuu on täiesti broneeritud ja inimesi tuleb peale aina enam."

Tätoveerimissalongides järgitakse kõiki nõudeid peensusteni, sest vastasel korral ähvardab neid taas sulgemine. "Paigaldasime CO2 mõõdikud. On palju reegleid, millele peame tähelepanu pöörama: ei mingeid järjekordi ega retseptsioonis ootavaid inimesi. Aja saab kirja panna vaid emaili teel. See on alguses keeruline, aga tegime seda juba korra suvel," sõnas Angelo.

Belgias pole võimalik siseneda mitte ühtegi poodi või muude ärisse ilma maskita. Seda ei käi kontrollimas politsei, sest ärid ise lihtsalt ei luba seda ja on otsustanud anda enda panuse viiruse vastasesse võitlusse.

Ent see ei tähenda loomulikult, et kõik inimesed reegleid järgiksid. Viimastel nädalatel on Belgias olnud väga kevadised ilmad ning temperatuurid küündinud 18 soojakraadini. Selle tulemusena olid viimastel nädalatel avalikud pragid ülerahvastatud ja politseil tuli inimesi laiali ajada.

Selle tulemusena on ka nakatumisnäitaja pöördunud vaiksele tõusule ning see ei lase ka valitsusel puhata.

Belgia peaminister Alexander de Croo: "Ma palun isiklikult teil olla väga ettevaatlik. Ma tean, et me kõik tahame oma vabadust tagasi saada, aga viimastel päevadel on meil olnud haiglajuhtumite arvu kasv. See on märk, et peame olema ettevaatlikud. Kui oleme vastutustundlikud üheskoos, siis pöörame arvud jälle langusesse ja saame endale kevade, mida kõik loodame."